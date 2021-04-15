Захарова: Россия готова содействовать установлению прочного мира между Баку и Ереваном

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия готова оказывать содействие инициативам, которые направлены на установление прочного мира и добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не можем не приветствовать инициативы, которые направлены на установление прочного мира, добрососедских отношений между Баку и Ереваном. Надежной основой этому служат достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении договоренности от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года. Готовы и далее оказывать всяческое содействие такого рода процессам. Разумеется, Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути к установлению необходимого уровня взаимного доверия, нормализации двусторонних отношений. Важно, чтобы это продвижение сопровождалось позитивным фоном, в том числе и информационным", - сказала она.

По словам Захаровой, еще предстоит преодолеть немало трудностей для выстраивания взаимодействия с азербайджанскими и армянскими друзьями. "Делаем акцент на том, что стабильность и устойчивое экономическое развитие Южного Кавказа отвечает интересам всех партнеров России по этому региону. Мы рассчитываем, что в практических делах стороны будут стремиться к шагам, направленным на нормализацию отношений и созданию атмосферы доверия, а не новых разделительных линий", - добавила дипломат.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.