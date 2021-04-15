Володин назвал предсказуемыми новые санкции США против России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новые ограничительные меры США против России предсказуемы, Вашингтон таким образом пытается создать проблемы для развития других стран ради сохранения своего лидерства. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер. США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран, - России, Китая, Европы и Ближнего Востока", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, если бы США "были умнее", то прислушались к предложениям президента РФ Владимира Путина, касающимся совместной работы по решению проблем глобальной безопасности, борьбе с терроризмом и распространением наркотиков. "Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами. Сегодня это особенно важно в условиях пандемии, когда гибнет большое количество людей. Но вместо этого США выбирают решение своих политических задач: создание проблем для развития других стран ради сохранения своего лидерства", - подчеркнул председатель нижней палаты.

Володин считает, что "весь арсенал обвинений" США в адрес России уже исчерпан. "США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придется выстраивать отношения, которые ими же разрушены", - убежден политик.