Зампостпреда при ООН: РФ сама заставит США "держать ответ" за безосновательные обвинения

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Россия в ответ на санкции США сама заставит Вашингтон "держать ответ" за безосновательные обвинения и недружественные действия. Об этом написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Теперь наша очередь "держать США в ответе" за безосновательные обвинения и недружественные действия, - подчеркнул он. - Так работает дипломатия".

Так он ответил на твит руководителя пресс-службы Госдепартамента о том, что Вашингтон, вводя новые санкции, заставляет Москву "держать ответ" за якобы предпринятые в отношении США недружественные шаги.