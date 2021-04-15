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Зампостпреда при ООН: РФ сама заставит США "держать ответ" за безосновательные обвинения

Так работает дипломатия, подчеркнул Дмитрий Полянский

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Россия в ответ на санкции США сама заставит Вашингтон "держать ответ" за безосновательные обвинения и недружественные действия. Об этом написал в своем Twitter первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Теперь наша очередь "держать США в ответе" за безосновательные обвинения и недружественные действия, - подчеркнул он. - Так работает дипломатия".

Так он ответил на твит руководителя пресс-службы Госдепартамента о том, что Вашингтон, вводя новые санкции, заставляет Москву "держать ответ" за якобы предпринятые в отношении США недружественные шаги.

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