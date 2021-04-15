Захарова: сигналы о решении проблемы Кипра на основе двугосударственности недопустимы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия считает недопустимыми сигналы некоторых стран о возможности решения кипрской проблемы на основе двугосударственности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недопустимы настойчивые сигналы из некоторых столиц, направленные на корректировку существующих основ переговоров - с федеративной на двугосударственную модель. Любое изменение базовых параметров процесса возможно лишь с согласия ООН. Важным аспектом урегулирования мы считаем постепенную демилитаризацию острова, замену устаревшей системы внешних гарантий на гарантии Совета Безопасности ООН", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия выступает категорически против навязывания извне "готовых рецептов" и временных рамок урегулирования, общины Кипра должны сами решать свое будущее. "Наша принципиальная позиция остается неизменной, - указала дипломат. - Мы продолжаем выступать за достижение всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования на благо всех жителей острова в соответствии с общепризнанной нормативно-правовой базой, которая предполагает создание на острове двухзональной, двухобщинной федерации с единой международной правосубъектностью, суверенитетом и гражданством".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва внимательно следит за подготовкой встречи по кипрскому урегулированию, которую намерен провести генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 27-29 апреля в Женеве, и позитивно оценивает готовность сторон принять в ней участие. "Надеемся, что предстоящее мероприятие даст импульс перезапуску переговорного процесса и приблизит нахождение компромисса по проблемным вопросам", - заключила Захарова.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, где в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра, которую в мировом сообществе признает только Анкара. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.