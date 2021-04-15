МИД РФ: власти Германии продолжают использовать Навального для вмешательства в дела России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Власти ФРГ продолжают использовать ситуацию вокруг Алексея Навального для вмешательства в дела России и реализации своих амбиций во внешней политике. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Констатируем, что власти ФРГ продолжают планомерно использовать Алексея Навального с целью вмешательства во внутренние дела России и реализации своих внешнеполитических амбиций в рамках НАТО и ЕС. Представители германского правительства и депутатского корпуса Бундестага активно спекулируют в публичном поле на усердно тиражируемых им самим и его окружением обвинениях в адрес российской пенитенциарной системы", - указали на Смоленской площади.

Дестабилизация политической обстановки

Безапелляционные требования ФРГ и ряда стран к России в связи с делом Навального направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Со стороны официального Берлина в адрес Москвы постоянно звучат безапелляционные требования, имеющие целью ни что иное, как дальнейшее информационное накачивание последовательно конструируемого западными системными СМИ образа А. Навального в качестве "лидера протестного движения России", "жертвы режима" и "узника совести". Немецкие пресса и некоммерческие организации также являются передовиками в этом деле. Подобные усилия, параллельно предпринимаемые рядом других государств, в практическом плане могут быть направлены исключительно на оказание дестабилизирующего влияния на внутриполитическую обстановку в нашей стране", - говорится в документе.

Вопросы открыты

Москва считает, что ее вопросы к Берлину касательно дела Навального остаются открытыми, и не будет уступать.

"Германская сторона глубоко ошибается, если думает, что ей удастся прикрыться пустыми отписками и вышеупомянутые вопросы остались на уже перевернутой странице в так называемом деле Навального, - говорится в сообщении. - Москва не считает их для себя закрытыми и не намерена уступать".

Молчание властей Германии в ответ на призывы России к сотрудничеству по делу Навального станет подтверждением их причастности к произошедшему с ним инциденту.

"Если власти ФРГ продолжат молчать, то они лишь распишутся в своей непосредственной причастности к произошедшему с российским блогером инциденту".