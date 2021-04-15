Лавров: мировое сообщество должно всячески содействовать урегулированию в Ливии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ливийцам предстоит сделать решительный шаг в пользу всеобъемлющего урегулирования в Ливии, международное сообщество должно всячески этому способствовать. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с премьер-министром Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

"Наша встреча проходит в переломный для вашей страны момент. После многолетней разрушительной гражданской войны ливийцам предстоит сделать решительный шаг в пользу всеобъемлющего урегулирования, а задача международного сообщества всячески этому способствовать. Рассчитываю, что наши сегодняшние переговоры позволят ознакомиться с оценками, которые ваше правительство сейчас имеет, и с нашими подходами, которые нацелены на выполнение имеющихся решений международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ поздравил Дбейбу с избранием на пост. "Вслед за нашим телефонным разговором, который последовал вскоре после вашего назначения, я хочу еще раз, теперь уже лично, поздравить вас с избранием на этот очень важный пост. Мы рады тому, что Москва стала одной из первых столиц, которую вы посещаете в качестве главы ливийского правительства, - отметил Лавров. - Видим в этом свидетельство подтверждения традиционно дружеских уз сотрудничества между нашими странами и народами".

Лавров напомнил о состоявшихся в четверг беседах премьера Ливии с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Программа вашего визита подтверждает, насколько заинтересованно российское руководство подходит к решению всех проблем, которые стоят перед вашей страной, перед вашим народом, к нашей роли в международных усилиях по созданию для этого максимально благоприятных условий", - добавил министр.

Ситуация в Ливии

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны.

В начале февраля после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.