Постпред РФ при ОБСЕ: невыполнение Киевом минских соглашений ухудшает ситуацию на Украине

ВЕНА, 15 апреля. /ТАСС/. Демонстративное невыполнение украинскими властями минских договоренностей и решений, принятых на переговорах в нормандском формате, влечет за собой ухудшение ситуации на Украине в целом. С такой оценкой сложившейся обстановки вокруг урегулирования конфликта в Донбассе выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Затяжное и демонстративное невыполнение Киевом минских договоренностей, решений контактной группы и нормандского формата негативно сказывается на перспективах урегулирования внутриукраинского кризиса, влечет за собой дальнейшую дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и ухудшение ситуации в стране в целом", - отметил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Постпред РФ обратил внимание участников ОБСЕ, что при поддержке внешних кураторов и политических спонсоров украинские власти уклоняются от предусмотренного комплексом мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года прямого диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так, Киев вместе со своими зарубежными патронами увлечен попытками расширить географию конфликта, бездоказательно выставить происходящее в виде якобы двустороннего противостояния между Украиной и Россией, пояснил дипломат.

По словам Лукашевича, ситуация усугубляется продолжающимися военными приготовлениями Вооруженных сил Украины в Донбассе. "Прикрываясь пацифистской риторикой, на деле Киев укрепляет военный потенциал у линии соприкосновения. ВСУ осуществляют ротацию и подвоз новых вооружений и личного состава, отрабатывают военные сценарии локальных операций. На этом фоне власти страны законодательно упростили процедуру мобилизации резервистов, активизировали военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами и так далее", - констатировал Лукашевич.