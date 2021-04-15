Джабаров: Польша получит жесткий ответ на объявление дипломатов РФ персонами нон грата

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Польша является верным сателлитом США, поэтому ее решение объявить персонами нон грата российских дипломатов понятно, на это они получат жесткий ответ. Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Я думаю, что поляки получат ответ не менее жесткий. Если к ним другие страны ЕС присоединятся, и они получат", - сказал Джабаров.

"Польша - это верный сателлит, который подтявкивает любому американскому выступлению в этом плане", - добавил он.

Сенатор добавил, что Польше, как и другим странам Евросоюза, которые выступают сейчас против России, придется рано или поздно налаживать отношения. "Они забывают, что Америка далеко, а Россия рядом. Все равно им придется налаживать отношения. Потому что иметь такого мощного соседа и не иметь никаких экономических и политических связей очень сложно", - сказал первый зампред международного комитета СФ.

Парламентарий предположил, что Великобритания в ближайшее время поступит аналогичным образом вслед за США.

МИД Польши в четверг сообщил, что три дипломата РФ объявлены персонами нон грата.