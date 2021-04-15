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Джабаров: Польша получит жесткий ответ на объявление дипломатов РФ персонами нон грата

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам также назвал страну верным сателлитом США
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Илья Питалев/ТАСС
Описание
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Польша является верным сателлитом США, поэтому ее решение объявить персонами нон грата российских дипломатов понятно, на это они получат жесткий ответ. Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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"Я думаю, что поляки получат ответ не менее жесткий. Если к ним другие страны ЕС присоединятся, и они получат", - сказал Джабаров.

"Польша - это верный сателлит, который подтявкивает любому американскому выступлению в этом плане", - добавил он.

Сенатор добавил, что Польше, как и другим странам Евросоюза, которые выступают сейчас против России, придется рано или поздно налаживать отношения. "Они забывают, что Америка далеко, а Россия рядом. Все равно им придется налаживать отношения. Потому что иметь такого мощного соседа и не иметь никаких экономических и политических связей очень сложно", - сказал первый зампред международного комитета СФ.

Парламентарий предположил, что Великобритания в ближайшее время поступит аналогичным образом вслед за США.

МИД Польши в четверг сообщил, что три дипломата РФ объявлены персонами нон грата.

Теги
СШАРоссияДжабаров, Владимир Михайлович
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