"Истинный вассал США". Слуцкий прокомментировал высылку Польшей российских дипломатов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы. Такое мнение ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя объявление польскими властями трех российских дипломатов персонами нон грата.
"Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от большого вашингтонского брата в антироссийской риторике и выпадах. Это эхо санкций США", - сказал Слуцкий.
По его словам, "этот очередной показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях".
Слуцкий выразил уверенность в том, что для высылки дипломатов "не было никаких реальных оснований". "Ответим - как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - добавил глава комитета.