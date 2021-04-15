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"Истинный вассал США". Слуцкий прокомментировал высылку Польшей российских дипломатов

Это углубляет пропасть в российско-польских отношениях, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Польша старается не отставать от США в антироссийской риторике и выпадах, повторяя американские санкции, тем самым углубляя пропасть в отношениях Варшавы и Москвы. Такое мнение ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя объявление польскими властями трех российских дипломатов персонами нон грата.

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"Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от большого вашингтонского брата в антироссийской риторике и выпадах. Это эхо санкций США", - сказал Слуцкий.

По его словам, "этот очередной показательно русофобский жест еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях".

Слуцкий выразил уверенность в том, что для высылки дипломатов "не было никаких реальных оснований". "Ответим - как всегда в соответствии с дипломатической практикой", - добавил глава комитета.

Теги
СШАРоссияПольшаСлуцкий, Леонид Эдуардович
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