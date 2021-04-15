{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве решительно осудили убийство в Мали политика Сидати

Это вносит разлад в непростую ситуацию в стране, заявили в МИД РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Москва решительно осуждает убийство в Мали председателя коалиции "Координационное движение Азавад" (СМА) Сиди Брахима ульд Сидати, оно вносит дополнительный разлад в непростую ситуацию в стране. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В Москве решительно осуждают убийство популярного лидера туарегов, направленное на дестабилизацию обстановки в Мали, вносящее дополнительный разлад в и без того непростую ситуацию в стране. Выражаем надежду, что это преступление террористических сил не останется безнаказанным. Рассчитываем, что диалог между СМА и правительством в Бамако будет продолжен в целях всеобъемлющего мирного урегулирования в Мали", - говорится в документе.

В МИД отметили, что Сидати играл "значительную роль в деле достижения национального согласия" в стране и публично выступал за диалог туарегских движений с центральным правительством.

Ранее Agence France-Presse сообщило со ссылкой на представителя движения СМА Алму Ага Мохамеда, что Сидати был убит во вторник в малийской столице Бамако. Позднее один из родственников заявил, что на политика было совершено покушение перед его собственным домом. Стреляли двое неизвестных, находившиеся в машине.

Сиди Брахим ульд Сидати от имени вооруженных групп туарегов и арабских общин севера Мали подписал в 2015 году мирное соглашение с правительством страны после трех лет ожесточенной вооруженной борьбы. Оно положило основу для выхода Мали из тяжелого внутреннего кризиса.

Теги
МалиРоссия
Лавров: мировое сообщество должно всячески содействовать урегулированию в Ливии
После многолетней войны ливийцам предстоит сделать решительный шаг в пользу всеобъемлющего урегулирования, заявил глава МИД России
Читать полностью