Аксенов считает, что в Крыму есть инструменты для преодоления санкционного давления

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Крым обладает необходимыми инструментами для преодоления санкций, бизнес и жители полуострова перестали обращать внимание на попытки давления со стороны США. Такое мнение в четверг в эфире телеканала "Россия-24" высказал глава региона Сергей Аксенов.

В четверг пресс-служба Министерства финансов США сообщила, что американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда участников проекта строительства Керченского моста, а также некоторых должностных лиц в Крыму.

"Для предприятий и людей это обыденная жизнь, никто внимания на это не обращает. Все инструменты с точки зрения обхода санкций уже найдены. На мой взгляд надо не отвлекаться, а делать свое дело", - сказал Аксенов.

Глава региона добавил, что введение санкций может лишь привести к упущению какой-то выгоды, но точно не к убыткам или ущербу.

Ранее в четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц попали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, крупные предприниматели, а также должностные лица высокого ранга РФ и правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководство Донецкой и Луганской народных республик, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.