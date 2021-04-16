Мишустин проведет в Минске переговоры с премьером Белоруссии Головченко

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в пятницу посетит с рабочим визитом Белоруссию и проведет в Минске переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание будет уделено перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Предыдущие встречи

С начала года это уже вторые переговоры российского и белорусского премьеров. Предыдущие состоялись 26 января в Москве. Тогда Мишустин и Головченко обсуждали вопросы формирования общих энергетических рынков в рамках Союзного государства, роста объемов взаимной торговли и увеличения количества авиарейсов между странами.

В Минске Мишустин в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него тоже состоялись переговоры с Головченко. Кроме того, премьера РФ принял глава белорусского государства Александр Лукашенко.

5 февраля 2021 года в Алма-Ате состоялась встреча Мишустина и Головченко на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

В минувшем году премьеры встречались четыре раза, в том числе один раз - на полях заседания Евразийского межправсовета в Ереване в октябре.

Обсуждение вопросов интеграции

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко на минувшей неделе сообщил, что Минск рассчитывает в мае 2021 года завершить работу с Российской Федерацией по согласованию дорожных карт по интеграции. По его словам, стороны "уже близки к тому, чтобы эти дорожные карты были закончены". Семашко отметил, что "на сегодняшний момент из 28 карт 21 карта согласована, осталось проработать буквально семь карт". "Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно", - сказал Семашко.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в свою очередь отмечал успешность диалога РФ и Белоруссии по экономической интеграции. "При этом мы хорошо понимаем и никогда не допустим, чтобы этот диалог был неравноправным или асимметричным. Дело здесь не в масштабе национальных экономик или в численности населения. Дело в том, что экономическая интеграция может быть результатом равного учета возможностей интересов и запросов друг друга", - заявлял он в начале апреля.

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики. В конце сентября минувшего года Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам. В конце февраля белорусский президент Лукашенко заявил, что сторонам осталось доработать 6-7 интеграционных дорожных карт.

Сотрудничество в энергетике

Министры энергетики РФ и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич в конце марта в Москве обсудили вопросы согласования проектов дорожных карт по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии.

Позднее, в начале апреля, посол Белоруссии в РФ Семашко заявил, что рассчитывает на то, что единый газовый рынок двух стран заработает с 1 января 2022 года. Кроме того, Семашко отметил, что обсуждается создание объединенной энергосистемы двух стран. По его словам, должны быть созданы одинаковые условия работы, "и стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу, но сначала видится, что должны быть определены уполномоченные операторы белорусской и российской систем, и вот эти торги должны идти пока в опте". По его прогнозам, на первом, "оптовом" этапе рынок будет объединен в течение трех-четырех лет.

Отношения России и Белоруссии

Как отметили в аппарате правительства РФ, Россия и Белоруссия конструктивно взаимодействуют в рамках Союзного государства, реализуя программный документ "Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы".

"За более чем 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999 г.) созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в областях социального обеспечения, доступа к образованию, медицинской помощи. Одним из важных направлений интеграционной работы является реализация межгосударственных экономических, оборонных и социальных программ, проектов и мероприятий", - указали в кабмине.

Россия - ведущий торговый партнер Белоруссии. Доля Российской Федерации в белорусском товарообороте со всеми странами мира около 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России - около 5%, она занимает четвертое место среди торговых партнеров России в мире и первое среди стран СНГ.

В 2020 году внешнеторговый оборот России и Белоруссии по причине пандемии коронавируса и глобального замедления экономического развития снизился на 17,3% - до $29,5 млрд. Российский экспорт составил $16,4 млрд (снижение на 25,6%), импорт из Белоруссии - $13,1 млрд (снижение на 4%). Торгово-экономические связи с Белоруссией поддерживают свыше 80 субъектов Российской Федерации.

Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. В 2020 году они превысили $4 млрд. В Белоруссии действует почти 2,5 тыс. компаний с участием российского капитала.

С 8 февраля возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. С 1 апреля количество регулярных авиарейсов было дополнительно увеличено.

Совместная борьба с эпидемией

В рамках совместной борьбы с COVID-19 Россия направила Белоруссии на безвозмездной основе наборы тест-систем и реагентов для выявления инфекции (всего - для проведения более 55 тыс. исследований), а также респираторы и иные индивидуальные средства защиты. Белорусские добровольцы участвовали в клинических исследованиях российской вакцины "Спутник V". Белоруссия стала первым иностранным государством, официально зарегистри ровавшим эту вакцину. 25 марта 2021 года запущено ее производство на территории Белоруссии по российским технологиям.