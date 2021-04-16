Эксперт: после введения новых санкций посол Антонов не вернется в США в ближайшее время

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов после объявления новых антироссийских санкций США точно не вернется в Вашингтон в ближайшее время. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Думаю, что в свете последних событий совершенно точно посол Антонов не вернется в Вашингтон в ближайшее время. Посол [США в Москве Джон] Салливан скорее всего останется на своем месте. Формально дипломатические отношения с США останутся таковыми, какие они есть, но без возвращения российского посла", - сказал он.

При этом, продолжил Суслов, высылка российских дипломатов из Вашингтона говорит о продолжающейся дипломатической войне между РФ и США, которая только набирает обороты. По словам аналитика, Москва в свою очередь тоже ответит высылкой американских дипломатов и при этом есть риск того, что Россия может потребовать высылки гораздо большего числа американских дипломатов, так как в настоящее время количество дипломатов, работающих в посольстве США в России и в посольстве России в США неодинаковое и существует большой перевес в сторону США.

"И это приведет к еще большему параличу работы диппредставительств. Про выдачу виз как российских, так и американских можно будет в принципе забыть на очень долго. Скорее всего, это закончится еще дальнейшим сужением консульской деятельности", - добавил он.

Перспективы проведения саммита

По мнению Суслова, своими действиями администрация Байдена дает понять, что она усиливает давление на Москву, и принятые Вашингтоном санкции - демонстрация общего жесткого подхода в отношении России. "Байден, соответственно, поставил свою печать на новый этап санкционной политики в отношении России, ему было важно продемонстрировать, что он вводит против России новые системные санкции и санкционная политика США перешла на новый уровень", - добавил аналитик.

В то же время, напомнил эксперт, США приглашают Россию на саммит. "Надо понимать, что цель этого саммита не улучшение отношений, а фактически деэскалация, предотвращение неконтролируемой конфронтации и утверждение принципа, что несмотря на эту конфронтацию Россия и США продолжат сотрудничество по тем вопросам, по которым это выгодно США", - указал собеседник агентства.

"И перед Россией сейчас стоит достаточно серьезный выбор: поддерживать эту американскую политику или не поддерживать, соглашаться ли с этой формулой, что несмотря на все более враждебные шаги со стороны США, мы будем взаимодействовать, будем проводить саммит и обсуждать те вопросы, по которым возможна некоторая конструктивная повестка, или это неприемлемо для нас", - продолжил Суслов.

Суслов подчеркнул, что санкционные шаги Вашингтона, конечно, снижают вероятность проведения саммита, при этом отказываться от диалога с американской стороной тоже неправильно. "Возможно, что наиболее оптимальным решением было бы отказаться от проведения саммита в ближайшие несколько месяцев - весной, летом - и может быть посмотреть на то, какую позицию США будут готовы предъявить по тем вопросам, которые они хотели бы вынести на этот саммит. Например, проблематика контроля над вооружениями. Но в ближайшее время, думаю, саммит проводить абсолютно нецелесообразно, потому что это лишь укрепит и усилит этот американских подход", - указал он.