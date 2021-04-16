Посольство РФ считает обвинения Запада в адрес Москвы политически мотивированными

ОТТАВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новые обвинения в адрес России со стороны США и других стран Запада являются политически мотивированными, а предложения РФ о сотрудничестве в сфере кибербезопасности игнорируются. Об этом в четверг говорится в заявлении российского посольства в Канаде, которое было получено корреспондентом ТАСС.

"Попытки возложить на Россию ответственность за некие кибератаки абсолютно безосновательны. Давно предлагаем государствам атлантического лагеря двустороннее и многостороннее взаимодействие в области информационной безопасности, однако наши инициативы игнорируются, что лишний раз подтверждает: все киберобвинения политически мотивированы, бездоказательны и ничего общего с реальностью не имеют", - сказали в диппредставительстве. В посольстве также указали, что "следование безответственному курсу США против России, основанному на дезинформации и надуманных претензиях, наносит вред и без того хрупким двусторонним политическим отношениям".

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". В Белом доме также утверждают, что Служба внешней разведки (СВР) России несет ответственность за кибератаку в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

Позже в тот же день власти Канады заявили о поддержке действий США в отношении РФ в связи с приписываемой ей ответственностью за взлом программного обеспечения фирмы SolarWinds. Оттава указала, что данные действия, которые "почти наверняка связаны с действиями Службы внешней разведки", затронули более 100 канадских компаний. Санкции США поддержали и в НАТО.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

Россия неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds.