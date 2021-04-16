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Санкции в отношении России

Сенатор счел выступление Байдена попыткой смягчить риторику в отношении России

Владимир Джабаров считает, что РФ не должна вестись на эти заявления, а стране стоит отстаивать свою позицию и предпринимать ответные меры

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден попытался своим выступлением смягчить риторику в отношении России, но она не должна вестись на такие заявления, ответные меры предпринимать нужно. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Байден после объявленных Вашингтоном новых санкций против Москвы выступил в четверг в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. Лейтмотивом выступления стал тезис о том, что американская администрация надеется на пропорциональный ответ российской стороны, что позволит уйти от дальнейшей конфронтации. Кроме того, Байден подтвердил и актуализировал свое предложение президенту РФ Владимиру Путину провести саммит летом этого года в Европе.

"Я как раз увидел, что Байден немного, по-моему, сам испугался своей храбрости в своих высказываниях два-три дня назад. Я думаю, он очень сильно опасается жесткого ответа России. Надо посмотреть, как будут развиваться события, на мой взгляд, это выступление - попытка смягчить ситуацию, которая возникла в отношениях между нашими странами", - сказал Джабаров.

"Я думаю, что Россия не должна особенно вестись на эти заявления. Мы должны жестко отстаивать свою позицию и предпринимать ответные меры. Если опять останется без ответа, мы получим следующую порцию санкций. И очень быстро", - добавил он.

Говоря о телефонном разговоре с Путиным, Байден "попросил, а не потребовал не использовать вооруженные силы на Украине", обратил внимание сенатор. "Впервые в лексике американского лидера слово "попросил" [в контексте украинского конфликта]", - отметил Джабаров. Парламентарий указал на то, что американский лидер все время говорил "президент Путин", а не просто называл его фамилию, как это было раньше.

"Он сказал, что он санкции ввел, но оставляет коридор возможностей. Он также сказал, что США пока не хотят вводить санкции по "Северному потоку - 2", чтобы не затрагивать интересы союзников, имея в виду Германию", - подчеркнул первый зампред международного комитета СФ. "Вот такой у него есть посыл - он готов немного отступить от своей жесткой риторики", - резюмировал Джабаров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, Джозеф (Джо)Джабаров, Владимир Михайлович
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