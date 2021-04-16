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Мишустин в Минске проведет встречу с Лукашенко

Премьер-министр в последний раз был в Минске в сентябре 2020 года

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск в пятницу проведет встречу с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков.

"Да, встреча [с Лукашенко] состоится", - сказал он.

В Минске Мишустин в последний раз был в сентябре 2020 года. Тогда у него состоялись переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Кроме того, российского премьера принял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда они обсудили внутриполитическую ситуацию в республике. На той встрече Лукашенко сообщил Мишустину о том, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор, из которого следует, что инцидент вокруг отравления Алексея Навального был сфальсифицирован. Также председатель правительства РФ и президент Белоруссии обсуждали вопросы интеграции и поставок российской вакцины от коронавируса.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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