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Пандемия COVID-19

Эксперты Совбеза призвали прописать правовые основания самоизоляции и ограничительных мер

Также специалисты обратили внимание на необходимость нормативного закрепления мер, направленных на соблюдение прав граждан в условиях пандемии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) России считают важным правовое определение режима самоизоляции и оснований для введения ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ РФ.

"Подчеркнута важность определения понятий режимов "самоизоляции" и "повышенной готовности" в условиях эпидемий (пандемий), а также правовых оснований для их установления и введения ограничительных мер", - говорится в сообщении. Эксперты Совбеза обратили внимание и на другие вопросы правового регулирования, "требующих научной проработки в ближайшей перспективе".

В частности, речь идет о необходимости нормативного закрепления мер, направленных на соблюдение прав граждан в условиях пандемии, "в первую очередь на своевременное получение заработной платы и стимулирующих выплат за выполнение особо важных задач, связанных с риском для жизни и здоровья".

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РоссияПандемия COVID-19
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