Нарышкин назвал санкции США против России непродуманным шагом

"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав - России и США - во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг - вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - указал он.

По его словам, вызывают "удивление непоследовательные действия США".

Нарышкин также считает, что обвинения Вашингтона в адрес СВР в кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds - это признак нечестной конкуренции. "Что касается выпадов в адрес Службы внешней разведки, вчера пресс-служба сделала наш комментарий, уверен, что вы прочитали. Дополнительно скажу, что, конечно, конкуренция ведущих мировых разведывательных служб происходит во всяких форматах, формах, имеет особую специфику, - сказал он. - Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Предпринимаемые со стороны [американской] администрации шаги, тот пакет санкций - это признак нечестной конкуренции".