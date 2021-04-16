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Санкции в отношении России
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Нарышкин назвал санкции США против России непродуманным шагом

Директор Службы внешней разведки добавил, что непоследовательность действий Вашингтона вызывает удивление

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции США представляют собой недружественный и непродуманный шаг, разрушающий международную стабильность. Об этом заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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"Это, конечно, недружественный и очень, на мой взгляд, непродуманный шаг. Все мы понимаем, что взаимоотношения двух великих держав - России и США - во многом определяют уровень международной стабильности и безопасности. Этот шаг - вклад в разрушение международной стабильности, это очевидно", - указал он.

По его словам, вызывают "удивление непоследовательные действия США".

Нарышкин также считает, что обвинения Вашингтона в адрес СВР в кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds - это признак нечестной конкуренции. "Что касается выпадов в адрес Службы внешней разведки, вчера пресс-служба сделала наш комментарий, уверен, что вы прочитали. Дополнительно скажу, что, конечно, конкуренция ведущих мировых разведывательных служб происходит во всяких форматах, формах, имеет особую специфику, - сказал он. - Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Предпринимаемые со стороны [американской] администрации шаги, тот пакет санкций - это признак нечестной конкуренции".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссияСанкции в отношении России
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