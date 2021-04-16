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Спикер Совфеда приняла приглашение президента Туркмении посетить страну с рабочим визитом

Валентина Матвиенко отметила, что по дипломатическим каналам уточнит, когда визит будет возможен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова посетить страну с рабочим визитом. Об этом она заявила в пятницу на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

"Уважаемый президент Туркменистана приглашает Вас совершить визит в Туркменистан в любое удобное для вас время для укрепления и расширения нашего сотрудничества", - сказала на заседании председатель Меджлиса (парламента) Туркмении Гульшат Маммедова, обращаясь к Матвиенко.

"Я с удовольствием это приглашение принимаю, на рабочем уровне по дипломатическим каналам мы уточним, когда это будет возможно", - ответила Матвиенко, попросив главу парламента Туркмении передать слова благодарности президенту страны.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаТуркменияРоссияБердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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