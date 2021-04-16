Песков заявил, что пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для России

"Однозначно, они [точки зрения президентов России и США] не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе и с учетом интересов друг друга. Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов. И, конечно, неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать выступление президента США Джо Байдена о готовности к деэскалации отношений.

"О целесообразности выстраивания, нормализации и деэскалации отношений говорил президент Путин, - указал Песков. - Он говорит об этом последовательно, это его убежденная позиция. Он неоднократно говорит, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух государств совпадают".

По словам Пескова, принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны США, но окончательное решение примет президент.

Говоря о том, намерена ли Россия отвечать на новые американские санкции и когда может быть объявлен ответ, представитель Кремля заметил: "В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим". "Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.