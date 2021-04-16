Песков заявил, что Россия не ставит условий для проведения встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, затрагивая тему инициативы о беседе со своим американским коллегой Джо Байденом, не говорил о каких-либо условиях для ее проведения, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что изначально предложение о такой встрече было озвучено именно российским лидером. "Президент Путин говорил о том, чтобы провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. О каких-либо условиях он не говорил", - подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Финальное решение о предложении Байдена провести саммит в третьей стране будет принято Путиным, добавил Песков. "Что касается самого выступления президента Байдена, то предложение о встрече во многом пересекается с предложением, которое ранее озвучил президент Путин, - сказал представитель Кремля. - Разумеется, потребуется какое-то время, чтобы проанализировать это предложение, и в соответствии с решением главы государства ответ будет дан в такой форме и тогда, когда примет решение президент России".

Песков также сообщил, что Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите по климату, на который его пригласил Байден. "Нет, пока еще решения нет, вопрос по-прежнему изучается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности участия Путина в климатическом саммите. Представитель Кремля пообещал проинформировать СМИ, "как только будет окончательное понимание" об участии.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Предложение принять участие в мероприятии президенту РФ Владимиру Путину передал президент США Джо Байден.

18 марта российский лидер в эфире канала "Россия-24" предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире. В Вашингтоне на это предложение не ответили. В свою очередь президент США в четверг заявил, что во время состоявшегося на этой неделе телефонного разговора предложил Путину провести очный саммит в Европе летом. Он выступил с утверждением, что стороны обсуждают эту возможность прямо сейчас.