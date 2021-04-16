Песков считает, что снижение напряженности на Донбассе - еще не повод для успокоения

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Снижение числа нарушений режима прекращения огня на юго-востоке Украины - это еще не повод для успокоения и ослабления внимания к мониторингу ситуации. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет меньше сообщений о нарушениях режима прекращения огня, их [нарушений] действительно меньше, - констатировал он. - Но пока, наверное, нет повода для того, чтобы полностью успокоиться и перестать самым тщательным образом отслеживать ситуацию на линии соприкосновения".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны, в июле прошлого года достигшие договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, возложили ответственность за обострение друг на друга.

18 марта политические советники глав "нормандской четверки" провели видеоконференцию, на которой, как сообщил ТАСС источник в делегации РФ, речь шла о необходимости опубликования Минобороны Украины приказа с перечислением всех обязательств сторон, как это сделали республики Донбасса. Вместо этого военное ведомство разместило на своем сайте сообщение для печати спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине с перечисленными мерами, подтвердив "действие соответствующего приказа".