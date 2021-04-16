Песков: Турция не может не относиться с пониманием к причине ограничения полетов из России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Турция не может не относиться с пониманием к решению России ограничить полеты между странами ради заботы о россиянах, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с запретом по туризму никак не связана с двусторонними отношениями, - подчеркнул представитель Кремля. - Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Турции". "Конечно же, наши турецкие партнеры не могут не относиться с пониманием к нашей заботе о наших собственных гражданах. В этом, собственно, и состоит партнерство", - отметил Песков.