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Кремль подтвердил, что ведет подготовку встречи Путина и Лукашенко 22 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кремль ожидает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сейчас готовится встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой, она запланирована на 22 апреля.

"Встреча [Путина и Лукашенко] действительно запланирована на 22 число, она готовится, [может пройти] во второй половине дня, - сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. - Мы планируем, что президент Белоруссии Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом".

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