Песков заявил, что сроки возвращения посла России в США зависят от решения Путина

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает доклады о ходе консультаций в Москве посла РФ в США Анатолия Антонова, сроки возвращения руководителя российской дипмиссии в Вашингтон зависят от решения главы государства. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что посол сейчас активно работает и с Министерством иностранных дел, и с законодателями, "у него нет дефицита в общении".

"По линии МИД все наиболее важные аспекты [консультаций] докладываются главе государства, а время возвращения посла [в США] тоже будет зависеть от решения главы государства", - сказал Песков. Он отрицательно ответил на вопрос, запланирована ли в настоящее время у президента РФ встреча с Антоновым.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес президента РФ. После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.