Песков считает, что убедить Турцию в позиции России по Крыму можно, а Украину - вряд ли

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия со временем способна убедить Турцию в правильности своей позиции по крымскому вопросу, однако донести то же самое до Украины вряд ли возможно, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия, - сказал представитель Кремля. - Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки убедить наших турецких партнеров в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная".

При этом Песков отметил, что отношения, которые Турция выстраивает с соседними странами, относятся к сфере суверенного права государства. "Что касается переговоров президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана и президента [Украины Владимира] Зеленского - это двусторонние отношения двух государств", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отрицательно ответил на вопрос, произошло ли в последние недели какие-либо "похолодание" в отношениях России с Турцией, отметив, наоборот, что отношения двух стран развиваются.

10 апреля Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать "аннексию Крыма". "Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде "Крымской платформы", которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму", - сообщил он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TRT.