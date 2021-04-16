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Молодые участники праймериз единороссов представили Медведеву "Манифест новых путинцев"

В частности, манифест описывает "поколение Путина в политике"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Молодые участники предварительного голосования "Единой России" представили в пятницу председателю партии Дмитрию Медведеву "Манифест новых путинцев", в котором пообещали "конструктивно критиковать исполнительную власть".

"Мы сегодня с ребятами решили сформулировать некий вектор для наших коллег из регионов и для широкой общественности и объявить о манифесте своего рода, назвать его "Манифестом новых путинцев". Он, на наш взгляд, может быть ориентиром для начинающих политиков "Единой России" и должен ответить на главный вопрос - что значит обновление партии", - сказала замруководителя фракции "Единая Россия" в астраханской гордуме Лилия Иванова в ходе встречи Медведева с молодыми участниками праймериз.

По ее словам, в частности, манифест описывает "поколение Путина в политике". "Первое - мы готовы и будем конструктивно критиковать исполнительную власть, если она не дорабатывает", - назвала Иванова один из пунктов декларации. Кроме того, авторы манифеста заявили о готовности слышать критику в свой адрес.

Она добавила, что манифест провозглашает необходимость "говорить с людьми на одном языке", напомнив, что "президент провел совещание по борьбе с бюрократическими формулировками". "Третье - [необходимы] одни правила для всех. Никто и никогда не должен занимать особое положение перед законом", - добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получила более 3 тыс. заявок на участие в предварительном голосовании для выдвижения кандидатов в Госдуму на предстоящих выборах с 15 марта. Около половины заявок поступило от волонтеров, общественников и представителей соцсферы.

В онлайн-формате, который в этом году будет основным для проведения предварительного голосования, праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном - 30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные результаты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", который сформирует списки партии на думские выборы. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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