Путин 16 апреля проведет оперативное совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в пятницу работает в резиденции в Ново-Огареве. Как сообщил Песков, у президента запланировано "оперативное совещание с постоянными членами Совбеза". "Регулярное, еженедельное мероприятие", - напомнил представитель Кремля.

Он добавил, что у главы государства в пятницу также пройдет несколько закрытых совещаний.