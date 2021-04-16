{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 16 апреля проведет оперативное совещание с членами Совбеза

У главы государства также состоится несколько закрытых совещаний
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в пятницу работает в резиденции в Ново-Огареве. Как сообщил Песков, у президента запланировано "оперативное совещание с постоянными членами Совбеза". "Регулярное, еженедельное мероприятие", - напомнил представитель Кремля.

Он добавил, что у главы государства в пятницу также пройдет несколько закрытых совещаний.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Песков считает, что убедить Турцию в позиции России по Крыму можно, а Украину - вряд ли
Пресс-секретарь президента отметил, что отношения, которые Турция выстраивает с соседними странами, относятся к сфере суверенного права государства
Песков считает, что убедить Турцию в позиции России по Крыму можно, а Украину - вряд ли
Читать полностью