Кремль не комментирует оговорки, сделанные Байденом в заявлении по России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу отказался комментировать оговорки, которые допустил президент США Джо Байден в ходе его заявления по России.

"Я сам смотрел выступление, никакой оговорки не заметил, - сказал Песков, отвечая на соответсвующий вопрос. - Все-таки мы говорим о главе государства, поэтому давайте не будем говорить про оговорки. Это специализация СМИ, но не наша".

Джо Байден в своей речи о России после введения санкций допустил несколько оговорок. В частности, он неправильно произнес фамилию Владимира Путина.