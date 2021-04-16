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Кремль не комментирует оговорки, сделанные Байденом в заявлении по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это специализация СМИ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу отказался комментировать оговорки, которые допустил президент США Джо Байден в ходе его заявления по России.

"Я сам смотрел выступление, никакой оговорки не заметил, - сказал Песков, отвечая на соответсвующий вопрос. - Все-таки мы говорим о главе государства, поэтому давайте не будем говорить про оговорки. Это специализация СМИ, но не наша".

Джо Байден в своей речи о России после введения санкций допустил несколько оговорок. В частности, он неправильно произнес фамилию Владимира Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
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