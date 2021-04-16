Посол России в США Антонов прибыл в МИД РФ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу прибыл в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС.

Антонов прибыл в российское дипведомство на фоне введения новых антироссийских санкций США и объявления о высылке российских дипломатов.

На консультации в российскую столицу дипломат был приглашен после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел несколько встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.

В четверг президент США подписал указ о новых санкциях против России. Кроме того, из Вашингтона вышлют десять дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".