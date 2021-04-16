Путин обсудил с Совбезом ответные меры на антироссийские санкции США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны", - сказал он.

"Президент также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", - добавил пресс-секретарь. Среди этих разговоров у Путина была и беседа с президентом США Джо Байденом, она состоялась 13 апреля.

Песков напомнил, что профильной темой совещания главы государства с Совбезом РФ стало военные строительство. "Также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сказал Песков.

В совещании приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, а также руководители Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки - Александр Бортников и Сергей Нарышкин.