Помощник президента России изложил послу США ответные меры на санкции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России ", - сообщил Песков.

Указ о новых санкциях в отношении России подписал в четверг президент США Джо Байден. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Песков ранее заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности, а также отмечал, что новые рестрикции США не поспособствуют встрече Владимира Путина и Байдена, которую предложил Вашингтон.