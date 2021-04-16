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Лавров указал на опасность попыток отхода от резолюции 1244 по косовскому урегулированию

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем наращивании "координации с сербскими друзьями на международной арене"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия отмечает попытки отхода от резолюции Совета Безопасности ООН 1244 по урегулированию косовской проблемы, которые являются весьма опасными. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

"Понятно, что сегодня мы подробно обсудим ситуацию на Балканах, в том числе в контексте развития процессов вокруг косовского урегулирования. Мы видим попытки отходить от резолюции 1244. Считаем, что это весьма опасно", - сказал он.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем наращивании координации с сербскими друзьями на международной арене, в европейских структурах, таких как ОБСЕ и Совет Европы, а также в ООН.

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