Как менялись доходы членов правительства и администрации президента

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2021 года опубликовали декларации о доходах членов правительства и администрации президента РФ за 2020 года. Наибольший доход среди членов правительства, как и годом ранее, задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров - 740 млн 413 тыс. рублей. В администрации президента РФ самый большой доход - у помощника главы государства Игоря Левитина, он указал сумму в размере 43 млн 11 тыс. рублей.

ТАСС рассказывает о том, как менялись доходы высокопоставленных государственных служащих с 2012 года.

Законодательные основы декларирования доходов

Обязанность декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера для должностных лиц и членов их семей установлена федеральным законом от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". 29 декабря того же года в федеральный конституционный закон "О правительстве РФ" были внесены поправки, обязывающие членов кабинета министров представлять в налоговые органы сведения о своих доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем им и членам их семей по праву собственности. 18 мая 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал пакет антикоррупционных указов, которыми регламентирован круг чиновников и членов их семей, подающих декларации о доходах. В него, в частности, вошли президент, сотрудники его администрации, члены правительства. С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая расходы жен (мужей) и детей.

Самые состоятельные министры и сотрудники администрации президента РФ

Самым состоятельным членом правительства РФ по итогам 2012 года стал первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его доход составил 226 млн 38 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом в 23,5 раза (9 млн 606 тыс. рублей). В администрации президента больше всех задекларировал помощник главы государства Юрий Трутнев - 210 млн 602 тыс. рублей. В 2004-2012 годы Трутнев занимал пост министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2008 года он был лидером по доходам в российском кабинете министров (заработок за 2011 год - 211 млн 612 тыс. рублей).

В 2013 году среди членов кабинета по уровню заработка лидировал министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов (в мае 2018 года освобожден от должности, в марте 2019 года арестован по обвинению в создании преступного сообщества и хищении), который заработал 282 млн 908 тыс. рублей. Первый вице-премьер Игорь Шувалов оказался на втором месте - 240 млн 978 тыс. рублей. В администрации президента РФ наибольшую сумму - 79 млн 463 тыс. рублей - задекларировал Олег Белавенцев, назначенный в 2014 году полпредом президента в Крымском федеральном округе. До этого он занимал должность генерального директора ОАО "Славянка".

В 2014 году в правительстве наибольший доход был у вице-премьера Александра Хлопонина - 280 млн 624 тыс. рублей. В администрации главы государства по итогам 2014 года самым богатым со 114 млн 298 тыс. рублей стал Олег Говорун, начальник Управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Среди членов кабинета министров больше всех по итогам 2015 года заработал министр РФ по работе с Открытым правительством Михаил Абызов - 455 млн 580 тыс. рублей. Лидером среди сотрудников администрации президента РФ оказался первый заместитель руководителя ведомства Вячеслав Володин - 87 млн 99 тыс. рублей.

Самым состоятельным министром в 2016 году с доходом в 582 млн 146 тыс. рублей стал Лев Кузнецов, глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа. В администрации президента РФ больше своих коллег задекларировал первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко - 85 млн 487 тыс. рублей.

В 2017 году в российском правительстве вице-премьер Александр Хлопонин указал в декларации 2 млрд 912 млн 122 тыс. рублей. Эта сумма стала рекордной для членов правительства и администрации президента за всю историю публикации их деклараций. По сравнению с 2016 годом доход Хлопонина вырос практически в 293 раза. Столь существенную разницу в аппарате вице-премьера объяснили продажей зарубежной недвижимости. Среди сотрудников администрации президента РФ лидером по уровню дохода стал глава ведомства - Антон Вайно. Он заработал 255 млн 839 тыс. рублей, что в 26,5 раза больше по сравнению с 2016 года (9 млн 642 тыс. рублей).

Самым состоятельным членом кабинета министров в 2018 году стал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, заработавший за год 538 млн 396 тыс. рублей. Как пояснил журналистам его официальный представитель, основные доходы Трутнева были сформированы за счет продажи недвижимого имущества и ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. В администрации президента РФ в 2018 году наибольший доход - 657 млн 278 тыс. рублей - задекларировал полпред главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров (до мая 2018 года был гендиректором госкорпорации Роскосмос).

В 2019 году в правительстве больше всех заработал министр промышленности и торговли Денис Мантуров - 586 млн 22 тыс. рублей. Среди чиновников администрации лидером по доходам - 143 млн 694 тыс. рублей - стал полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх.

Чиновники с самыми низкими доходами

В 2012 году наименьший доход среди членов российского правительства указал министр регионального развития Игорь Слюняев (Албин) - 2 млн 602 тыс. рублей. В администрации президента РФ самый низкий заработок был у заместителя ее руководителя Магомедсалама Магомедова (2 млн 613 тыс. рублей).

Среди министров в 2013 году меньше других - 3 млн 566 тыс. рублей - заработал глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в администрации главы государства - помощник президента РФ Владислав Сурков (5 млн 61 тыс. рублей).

Министр сельского хозяйства Николай Федоров с доходом 4 млн 743 тыс. рублей стал самым бедным членом правительства в 2014 году. В администрации президента РФ наименьший доход вновь указал Владислав Сурков (8 млн 209 тыс. рублей).

В 2015 году глава Минкомсвязи Николай Никифоров задекларировал меньше других членов правительства - 5 млн 788 тыс. рублей. В администрации главы государства самый низкий доход был у заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева (4 млн 857 тыс. рублей).

В 2016 году в правительстве меньше других министров заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев (5 млн 632 тыс. рублей), в администрации - уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова (2 млн 789 тыс. рублей).

В 2017 году наименьший доход среди членов кабинета был у министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского (5 млн 262 тыс. рублей). В администрации главы государства самый низкий заработок задекларировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев (4 млн 940 тыс. рублей).

В 2018 году меньше других членов правительства заработал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев (6 млн 106 тыс. рублей). В администрации президента РФ наименьший доход - 3 млн 945 тыс. рублей - задекларировал заместитель секретаря Совбеза Юрий Коков, назначенный на этот пост в сентябре 2018 года.

В правительстве в 2019 году наименьший доход - 935 тыс. рублей - указал в своей декларации министр спорта Олег Матыцин. Среди руководящих сотрудников администрации меньше других задекларировал советник президента РФ, председатель Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - 5 млн 672 тыс. рублей.

Самые богатые члены семей чиновников

Среди членов семей российских министров лидером по доходам четырежды была супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова. В 2012 году Ольга Шувалова задекларировала 222 млн 9 тыс. рублей, в 2013 году - 237 млн 154 тыс., в 2016 году - 61 млн 145 тыс., в 2017 году - 89 млн 145 тыс. руб. В 2014 году наибольший доход - 119 млн 469 тыс. рублей - указала Наталья Приходько (в 11,8 раз больше супруга), жена вице-премьера Сергея Приходько. В 2015 году больше всех заработала предприниматель Зумруд Рустамова (141 млн 390 тыс. рублей, в 20,3 раза больше супруга), жена зампредседателя правительства Аркадия Дворковича.

В 2018 году, после обновления состава кабинета, наибольший доход - 81 млн 251 тыс. рублей - указал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко, возглавлявший деловой совет Евразийского экономического союза (более чем в 5,7 раза больше супруги). В 2019 году лидером по доходам стала жена вице-премьера Дмитрия Чернышенко, задекларировавшая 66 млн 842 тыс. рублей (почти в 6,5 раз меньше, чем ее муж).

В 2012 году больше других членов семей руководящих сотрудников администрации президента РФ - 14 млн 876 тыс. рублей - заработал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов (в 2,8 раза больше супруги), муж помощника президента Эльвиры Набиуллиной. На следующий год самый высокий доход - 84 млн 171 тыс. рублей - указала Земфира Морозова (в 11,5 раза больше супруга), жена начальника управления президента РФ по внутренней политике Олега Морозова. В 2014 году лидером по доходам стала Светлана Астахова, супруга уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова. Она заработала 37 млн 185 тыс. рублей (в два раза больше мужа).

В последующие годы самые высокие доходы декларировала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Ее заработок в 2015 году составил 89 млн 39 тыс. рублей (в 2,4 раза больше супруга), в 2016 году - 120 млн 815 тыс. (в 9,4 раза), в 2017 году - 200 млн 386 тыс. (в 14 раз), в 2018 году - 218 млн 604 тыс. (в 17 раз), в 2019 году - 235 млн 922 тыс. рублей (в 16 раз).

Доходы премьера и руководителя администрации президента РФ

С мая 2012 года по январь 2020 года российское правительство возглавлял Дмитрий Медведев. В 2012 году его годовой доход составил 5 млн 814 тыс. рублей, в 2013 году - 4 млн 260 тыс. В последующие годы премьер-министр декларировал близкие по значению суммы: в 2014 году - 8 млн 52 тыс., в 2015 году - 8 млн 768 тыс., в 2016 году - 8 млн 587 тыс., в 2017 году - 8 млн 565 тыс. руб. В 2018 году заработок Дмитрия Медведева вырос до 9 млн 918 тыс. рублей, в 2019 году - до 11 млн 51 тыс. рублей. В январе 2020 года председателем правительства РФ был назначен Михаил Мишустин, ранее занимавший должность главы Федеральной налоговой службы. В 2019 году его доход составил 18 млн 235 тыс. рублей.

В 2011-2016 годы пост руководителя администрации президента РФ занимал Сергей Иванов. В 2012 году он задекларировал доход в размере 7 млн 88 тыс., в 2013 году - 11 млн 7 тыс., в 2014 году - 16 млн 206 тыс., в 2015 году - 10 млн 333 тыс. рублей.

В августе 2016 года новым руководителем администрации был назначен заместитель Сергея Иванова Антон Вайно. По итогам 2016 года он указал заработок в 9 млн 642 тыс. рублей. В 2017 году доход Вайно вырос в 26,5 раза, достигнув 255 млн 839 тыс. рублей. Согласно декларации, такой рост был обусловлен продажей недвижимости. В 2018 году руководитель администрации президента РФ задекларировал 9 млн 650 тыс. рублей, в 2019 году - 11 млн 589 тыс. рублей.

Владение недвижимостью и транспортными средствами

В 2019 году, как и в предыдущие два года, обладателем самых больших земельных владений среди членов правительства был министр финансов РФ Антон Силуанов. В его собственности находилось три земельных участка общей площадью 4,2 га. Также он арендовал еще два участка площадью 3,5 и 1,3 га. Кроме того, чиновник задекларировал два жилых дома (общей площадью 615 кв. м), квартиру (254 кв. м) и два нежилых здания (176,8 кв. м).

Рекордсменом по размерам жилой недвижимости являлся министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ему принадлежали два гостевых дома общей площадью 1,719 тыс. кв. м и квартира 481 кв. м. Кроме того, он владел земельным участком (1 га), двумя хозяйственными зданиями (413 кв. м) и четырьмя машиноместами (69,3 кв. м).

Среди чиновников администрации президента РФ наибольшие по площади земельные участки находились в собственности ее руководителя Антона Вайно (три участка общей площадью 1,76 га). У него также были дом (1,227 тыс. кв. м) и квартира (111,7 кв. м). Лидером по владению жилой недвижимостью стал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который указал в декларации дом площадью 2,498 тыс. кв. м и квартиру площадью 117,7 кв. м. Также он задекларировал пять участков (всего 1,2 га), нежилые помещения (165,7 кв. м) и газопровод (368,1 кв. м).

Помощник главы государства Николай Цуканов был единственным из чиновников администрации и правительства, кто задекларировал производственные помещения. У него в собственности в 2019 году находились цех и производственное здание площадью 7,812 тыс. кв. м.

В правительстве рекордсменом по числу различной техники в собственности стал Юрий Трутнев. Совместно с супругой он владел четырьмя автомобилями (BMW X6, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML350, Toyota Highlander), квадроциклом Polaris, снегоходом Bombardier и прицепом. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, единственный из членов кабинета, имел в собственности каютный катер (Grandezza 27СА).

Среди чиновников администрации наибольшее число техники задекларировали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (Mercedes-Benz V250, Kia Ceed, снегоболотоход Can-am) и полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов (Mercedes-Benz С500, Land Rover Range Rover Sport, мотоцикл Jawa 350).