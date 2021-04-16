Песков заработал в 2020 году 12,5 млн рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Администрации президента РФ Антон Вайно задекларировал доход за 2020 год в размере почти 12,2 млн рублей, у его заместителя - пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова доход составил более 12,5 млн рублей. Такие сведения указаны в декларациях о доходах, расходах и имуществе, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.

Доход Вайно, таким образом, оказался несколько больше, чем годом ранее (11,5 млн рублей), у Пескова - примерно на 2 млн рублей меньше заработка за 2019 год (тогда было 14,6 млн). Доходы двух первых заместителей главы президентской администрации - Сергея Кириенко и Алексея Громова - составили в прошлом году 30,5 млн рублей и 13 млн рублей, соответственно (в 2019 году у них было 33,1 млн рублей и 12,2 млн рублей, соответственно).

Замруководителя АП РФ Дмитрий Козак, перешедший на эту должность из правительства РФ в январе 2020 года, заработал в отчетном году 15 млн рублей (в декларации Козака за 2019 год, когда он был вице-премьером, значился доход в 25,1 млн рублей).