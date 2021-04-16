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Ушаков рекомендовал послу США в Москве отправиться в Вашингтон на консультации

Тем временем посол РФ в США Анатолий Антонов продолжает свои консультации в Москве
Помощник президента РФ Юрий Ушаков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", - сказал он.

Лавров добавил, что посол РФ в США Анатолий Антонов продолжает свои консультации в Москве. "Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться", - указал он.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также сделал резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб". В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков изложил послу США в Москве ответные меры России на новые санкции США.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияУшаков, Юрий ВикторовичСалливан, Джон
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