РФ прекратит нанимать в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран", - сказал министр.

Москва прекращает практику безлимитных поездок сотрудников Госдепа и других ведомств США в краткосрочные командировки для работы в американских диппредставительствах в РФ, заявил Лавров.

"Мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных сотрудников Госдепартамента и других ведомств США для работы в американских дипломатических представительствах в России. Предложим здесь установить паритет, чтобы ежегодно, скажем, по 10 таких сотрудников могли приезжать из России в США и из США в Россию", - сказал министр.