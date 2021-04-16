Лавров анонсировал высылку 10 американских дипломатов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он.

Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.

"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список", - сказал министр.