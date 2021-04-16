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Санкции в отношении России
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Лавров анонсировал высылку 10 американских дипломатов

Глава МИД РФ заявил, что Россия зеркально ответит на действия США
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он.

Россия в пятницу опубликует список из восьми американских чиновников, которые попали в санкционный список Москвы, заявил Лавров.

"Мы сегодня опубликуем список восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список", - сказал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСанкции в отношении России
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