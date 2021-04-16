Лавров заявил, что санкции США России "по плечу"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Санкции США по плечу российской экономике, Россия находила и будет находить выход из подобных ситуаций. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Были объявлены секторальные санкции в отношении российского государственного долга и обращения с этим долгом. У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на США такого масштаба, хотя этот масштаб нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал он.

Россия может принять болезненные меры для бизнеса США, однако будет держать их про запас, заявил Лавров. "У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса. Мы их будем держать про запас", - сказал он.

Россия будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику, заявил Лавров.

"Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые, не скрывая [этого], напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - сказал он.

В новость была внесена правка (19:12 мск) — речь идет не о внешней, а о внутренней политике.