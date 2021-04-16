Эксперт: встреча Путина и Байдена состоится после ответных мер РФ и будет на руку Москве

ОТТАВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Вероятность личной встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом по-прежнему очень высока, даже несмотря на новые американские санкции. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, профессор Карлтонского университета (Оттава) Петр Дуткевич, который является крупнейшим в Канаде экспертом по России, одним из основателей и постоянным членом международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, внешняя политика США носит так называемый компартментный характер, то есть действия Вашингтона в одной области совершенно не мешают их усилиям в другой сфере. "На практике это означает, что для США новые санкции [в отношении РФ] не помешают встрече президента Путина и президента Байдена", - сказал политолог. При этом он не исключил, что Москва может избрать другой подход, расценив санкции как враждебный акт, который повлияет на решение о потенциальной встрече на высшем уровне. "Но я думаю, что такая встреча может быть очень полезной и состоится после того, как Россия ответит высылкой американских дипломатов из Москвы, - продолжил Дуткевич. - Такая встреча позволит Путину, используя западные СМИ в качестве инструмента, разъяснить позицию России по ключевым международным вопросам и продвинуться вперед с необходимыми соглашениями по ядерному нераспространению, сотрудничеству в борьбе с терроризмом и так далее". Эксперт уверен, что "это будет уникальная возможность, которая сыграет на руку России".

Во вторник Путин и Байден провели второй телефонный разговор в качестве глав государств. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу "в третьей стране". Позднее американская сторона заявила, что США из-за планов проведения саммита не отказываются от намерения продолжать давление на РФ.

В четверг США ввели очередные антироссийские санкции. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физических лиц подпали под рестрикции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Кроме того, американские власти приняли решение выслать 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет действовать в отношениях с вводящим санкции Вашингтоном, руководствуясь принципом взаимности. По его словам, новые рестрикции США не способствуют проведению встречи Путина и Байдена, предложенной Вашингтоном.