Слуцкий заявил, что Россия дает адекватный ответ на конфронтационную политику Вашингтона

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия дает адекватный, симметричный и соразмерный ответ на конфронтационную политику США. Об этом заявил в пятницу ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления МИД РФ.

"Высылка американских дипломатов и рекомендация послу США в РФ отправиться на консультации в Вашингтон - адекватный и симметричный ответ на конфронтационную политику Белого дома. Причем абсолютно паритетный и соразмерный, к чему, как передают СМИ, призывал сам [президент США Джо] Байден", - подчеркнул парламентарий.

Слуцкий убежден, что "Россия будет реагировать жестко на любые подобные [санкционные] выпады" Вашингтона. "Уверен, что это не последние контрмеры, мы ответим по всему спектру американских рестрикций", - полагает он. "Как метко заметил глава МИД [РФ] Сергей Лавров, и эти санкции США России вполне по плечу", - заключил глава профильного комитета Госдумы.

В четверг Байден подписал указ о санкциях против России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства. 16 организаций и 16 физлиц подпали под санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а восемь граждан и юрлиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают "представителями российских разведслужб".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран, на бессрочной основе закроет въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса".