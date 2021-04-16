Россия начнет процедуру денонсации договора с США о поездках дипломатов по стране

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия решила начать процедуру денонсации договора с США, в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Между нашими странами действует договор о так называемой открытой суше, в соответствии с которым определенным категориям дипломатов - старший состав исключен из этих требований, - с советника и ниже, необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генконсульство. Американцы полностью игнорируют требования какие-либо уведомления отправлять, - отметил он. - Мы решили начать процедуру денонсации этого соглашения. И уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке".

Лавров указал, что недавно произошел очередной связанный с нарушением договора инцидент - с представителями аппарата военного атташе США, которые "без какого-либо уведомления путешествовали по Центральной России". "На вопрос соответствующих представителей, почему уведомления нет с ними - ни копий, ничего не было сделано вообще, - просто проигнорировали, сказали, что не будут этим заниматься", - добавил глава российского МИД.