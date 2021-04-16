РФ примет меры в ответ на санкции США, но действия против бизнеса придержит "про запас"

В ближайшее время Россию покинут 10 американских дипломатов. Ранее США решили выслать 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне, среди которых, по мнению Соединенных Штатов, есть "представители российских разведывательных служб".

По его словам, помощник российского президента Юрий Ушаков также рекомендовал послу Соединенных Штатов в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации. Российский посол Анатолий Антонов, вернувшийся на родину в середине марта, пока остается в РФ, уточнил министр.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия в ответ на новые санкции США решила выслать 10 американских дипломатов и внести восемь чиновников в черный список. Об этом сообщил журналистам в пятницу вечером глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Москва также ужесточит правила работы американских дипломатических представительств. В частности, она прекратит практику найма туда граждан РФ и третьих стран, а также запретит безлимитные поездки сотрудников Госдепартамента в краткосрочные командировки для работы в диппредставительствах на российской территории. Кроме того, Россия денонсирует соглашение, позволяющее дипломатам ездить за пределы мест базирования.

В российский черный список также попали восемь американских чиновников. Их имена пока не называются.

Лавров заявил, что Россия будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в политику страны. Вместе с тем "болезненные меры для американского бизнеса" Москва решила придержать "про запас", уточнил министр.

Американские санкции

В четверг Соединенные Штаты ввели против России санкции, которые стали первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. В Вашингтоне мотивировали свое решение в том числе обвинениями в причастности российской разведки к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, а также во вмешательстве в выборы президента США, что Москва неоднократно отвергала.

США решили выслать 10 российских дипломатов, а также запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Кроме того, американский Минфин ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. В их число вошел, в частности, уже находящийся в черном списке первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

Под санкции также попали шесть компаний и организаций, якобы помогавших российским спецслужбам, и восемь физических и юридических лиц, связанных с Крымом, в том числе члены правительства республики и гендиректор компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин.

Перспективы саммита

Новые американские санкции были введены всего через два дня после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в котором последний предложил провести личную встречу в ближайшие месяцы. Позднее Байден уточнил, что предлагает российскому лидеру встретиться в одной из стран Европы летом.

Объявляя в пятницу об ответных мерах Москвы, Лавров отметил, что в России "отнеслись позитивно" к идее встречи на высшем уровне и сейчас изучают "различные аспекты этой инициативы".