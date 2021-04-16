Лавров: РФ может сократить численность дипломатов США на своей территории на 150 человек

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия в случае продолжения "обмена любезностями" с США может попросить американскую сторону сократить количество дипломатов на российской территории на 150 человек. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в США работают 450 российских дипломатов, при этом 150 из них - в постоянном представительстве при ООН и только 300 - в посольствах и консульствах. В свою очередь в России работают 450 дипломатов США. "Если наши обмены любезностями будут продолжаться, то мы попросим американцев привести численность своих дипломатов, которые занимаются двухсторонними отношениями с Россией, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и в двух генеральных консульствах", - указал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что в этих условиях в кадровой сфере между дипломатическими представительствами РФ и США на территории двух стран остается серьезный диспаритет.