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Ответные санкции РФ
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МИД опубликовал имена американских чиновников, которым запрещен въезд в Россию

Среди них - генпрокурор США Меррик Гарленд и директор ФБР Кристофер Рэй
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия закрывает въезд в страну бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону и экс-директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберту Вулси. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

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"Закрыт въезд Джону Болтону, бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси, бывшему директору ЦРУ", - информировали в дипведомстве.

Россия также закрыла въезд на территорию страны генеральному прокурору Соединенных Штатов Меррику Гарленду и директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рэю. Помимо этого в списке американских граждан, которым запрещено въезжать в РФ, содержится еще шесть фамилий.

"В ответ на введенные 2 марта администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса", - отмечается в сообщении.

Первым номером в списке идет Гарленд, шестым - Рэй. В список также попали директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, советник президента по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс и директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

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СШАРоссияОтветные санкции РФРей, КристоферБолтон, ДжонХейнс, Эврил
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