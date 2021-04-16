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Ответные санкции РФ
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Косачев считает, что Россия дала оперативный, конкретный и жесткий ответ на санкции США

Он "исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу", отметил вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Оперативный и жесткий ответ Москвы на американские санкции исчерпывающим образом подтверждает, что все рестрикции Вашингтона бесцельны и безосновательны. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАРоссияОтветные санкции РФ
Ответные санкции РФ
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