Косачев считает, что Россия дала оперативный, конкретный и жесткий ответ на санкции США

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Оперативный и жесткий ответ Москвы на американские санкции исчерпывающим образом подтверждает, что все рестрикции Вашингтона бесцельны и безосновательны. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Сегодняшний оперативный, предельно конкретный и жесткий ответ России на очередной пакет американских санкций исчерпывающим образом подтверждает, что американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется", - написал Косачев на своей странице в Facebook.