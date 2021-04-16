Небензя: Запад не смог подкрепить свои обвинения в адрес РФ в дезинформации по Сирии

ООН, 16 апреля. /ТАСС/. Представители западных стран, пытавшиеся обвинить Россию в дезинформации относительно ситуации с химическим оружием в Сирии, опирались не на факты, а только на свои оценочные суждения. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванной по российской инициативе неформальной встрече Совета Безопасности. Обсуждение по "формуле Арриа" посвящено проблеме политического давления на развивающиеся страны в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

"Сегодня мы слышали обвинения в адрес России в попытках вести кампанию по дезинформации относительно сирийского химического досье, - сказал он. - Что интересно - хотя и не удивительно - ни один из представителей западных стран не смог оспорить или опровергнуть то, о чем говорили докладчики. Они не вели диалог со спикерами и не разбирали факты, а только представляли свои взгляды".

Небензя добавил, что Россия выступает категорически против использования и хранения химического оружия. "Но есть разница между привлечением к ответственности за такие действия и попытками наказать независимое государство на основании фрагментарных свидетельств, собранных с нарушением правил ОЗХО", - подчеркнул дипломат.

Ранее на этом заседании заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс предположил, что организованная Россией встреча служит для "распространения дезинформации" Москвы. Между тем приглашенные докладчики, в том числе отставной полковник Армии США Лоуренс Уилкерсон, являвшийся руководителем аппарата сотрудников госсекретаря в 2001-2005 годах Колина Пауэлла, независимый журналист Аарон Матэ и бывший помощник генерального секретаря ООН Ханс-Кристоф фон Шпонек, указали на нестыковки в выводах ОЗХО по предполагаемым случаям применения химического оружия в Сирии.

Ранее Группа западных стран по инициативе Франции предложила ОЗХО принять проект резолюции, где утверждается о якобы несоблюдении Сирией Конвенции о запрещении химоружия. В случае принятия документ предусматривает жесткие меры по ограничению прав Сирии в организации. Речь идет о лишении Сирии прав участвовать в голосовании на Конференции государств - участников (КГУ) и в Исполсовете, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии Конференции, Исполсовета и вспомогательных структур.