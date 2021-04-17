Заседание комиссии по СВПД пройдет 17 апреля

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Официальное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) состоится в Вене сегодня, 17 апреля, на фоне прогресса в переговорах по возвращению к ядерной сделке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Отмечаем прогресс на переговорах по восстановлению ядерной сделки, прогресс медленный, но устойчивый. Постепенно переговоры уходят в глубину. Поэтому решено в дополнение к запланированным встречам экспертных групп провести сегодня и официальное заседание Совместной комиссии по СВПД", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

16 апреля российский постпред сообщил в Twitter, что в пятницу вечером состоялась трехсторонняя встреча глав делегаций Ирана, Китая и России в контексте проходящих переговоров. Он добавил, что участники Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) в субботу продолжат консультации в Вене по вопросу восстановления реализации СВПД по иранской ядерной программе.

Ранее в беседе с журналистами Ульянов не исключил, что консультации могут быть продолжены в субботу.

В четверг Совместная комиссия обсудила вопросы о перспективах возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники комиссии продолжили в пятницу обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.