Постпред РФ в Вене заявил, что участники заседания по СВПД готовы продолжить переговоры

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по итогам субботней встречи выразили решимость как можно скорее продолжить переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Заседание Совместной комиссии по СВПД завершилось. Участники с удовлетворением приняли к сведению достигнутый прогресс и выразили решимость продолжить переговоры с целью успешного завершения процесса [обсуждений] как можно скорее", - говорится в публикации Ульянова в Twitter.

Совместная комиссия поручила двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - продолжить свою деятельность в субботу и воскресенье. Это необходимо, "чтобы не терять время и добиться дальнейшего прогресса в переговорах по восстановлению ядерной сделки", добавил постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

В четверг Совместная комиссия обсудила перспективы возможного возвращения США (вышли из сделки в 2018 году) в СВПД и того, как обеспечить полное и эффективное выполнение иранского ядерного соглашения всеми сторонами. Участники комиссии продолжили в пятницу обсуждать пути восстановления ядерной сделки на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов.