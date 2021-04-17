Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН дорожную карту урегулирования в Ливии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в субботу в телефонном разговоре со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем рассмотрел вопросы реализации дорожной карты урегулирования ситуации в арабской стране. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В свете итогов состоявшегося 15-16 апреля этого года визита в Москву председателя Правительства национального единства Ливии Абделя Дбейбы в ходе беседы был продолжен подробный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с упором на задачи реализации новым руководством страны положений дорожной карты урегулирования, принятой Форумом ливийского политического диалога в ноябре 2020 года, включая проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря текущего года", - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что в ходе разговора также была отмечена "важность дальнейшей координации усилий мирового сообщества при центральной роли ООН в интересах скорейшего вывода Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН".